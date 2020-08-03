Трамп закликає відкривати школи попри збільшення випадків COVID-19
Укрінформ
США утримують "лідерство" щодо числа інфікувань коронавірусом через масове тестування в країні.
Як передає Укрінформ, про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.
"Кількість випадків зростає через великий масштаб тестування! Значна частина нашої країни справляється дуже добре. Відкривайте школи!" - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної хвороби. У США наразі зафіксовано 4 813 647 випадків коронавірусу.
Фото: The White House