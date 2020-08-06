На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” через COVID-19 у військового розгорнули ізолятор

На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” виявлено хворого на COVID-19 військовослужбовця, на кораблі розгорнуто ізолятор.

Про це на запит Укрінформу повідомило Командування Медичних сил Збройних Сил України.

"У понеділок ввечері було виявлено хворого військовослужбовця, якого одразу доправили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону. На кораблі було розгорнуто ізолятор, до якого помістили групу контактних осіб. Цю групу обстежено військовими медиками та взято відповідні проби для проведення ПЛР тесту", - інформують медики.

Зазначається, що стан здоров'я хворого задовільний. Спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 265 осіб.

Усього за час пандемії одужало – 661 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб.

За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.