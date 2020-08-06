Кількість хворих на COVID-19 в українській армії зросла до 265, за добу – 34 випадки

Станом на ранок в Збройних Силах зареєстровано 265 осіб, хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"Станом на 10.00 06 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 265 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 661 особа, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 588 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 162 особи. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”– 5 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Одеська міська інфекційна лікарня – 1 працівник ЗСУ).

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб: Київська область – 3 військовослужбовці та 2 працівника ЗСУ, Львівська область - 14 військовослужбовців та 5 працівників ЗСУ, Миколаївська область – 1 військовослужбовець.

За інформацією пресслужби, стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкій перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318.Протягом доби зафіксовано 31 новий летальний випадок. Одужали 997 пацієнтів.