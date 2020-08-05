В українській армії виявили 31 новий випадок COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 05 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 250 осіб. За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання", - йдеться у повідомленні.

У закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Хмельницька інфекційна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Читайте також: У Києві підтвердили ще 150 випадків коронавірусу

Всього за час пандемії одужало – 642 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 259 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 серпня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.