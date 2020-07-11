Зеленський - про COVID-19: Ми дійшли до моменту, коли одужує більше, ніж заражається

Президент Володимир Зеленський впевнений, що стабілізація ситуації з коронавірусом в Україні свідчить про правильність дій влади.

Про це він заявив на традиційній нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, повідомляє пресслужба глави держави.

«Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.