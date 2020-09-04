Дві київські школи та 20 класів перевели в онлайн через коронавірус

У Києві дві школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів на COVID-19. Також в 11 школах на дистанційне навчання відправили 20 класів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів через захворювання учнів на коронавірус", - сказав Кличко.

Крім того, тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.

"Я знову звертаюся до батьків: якщо зранку ви бачите у дитини симптоми ГРВІ - не ведіть її в садочок чи школу. Будьте уважними до здоров'я своїх дітей", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.

На сьогодні в столиці вже 14 477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 319.