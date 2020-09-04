Дві київські школи та 20 класів перевели в онлайн через коронавірус
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"На сьогодні дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів через захворювання учнів на коронавірус", - сказав Кличко.
Крім того, тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садочки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та в Дніпровському районах.
"Я знову звертаюся до батьків: якщо зранку ви бачите у дитини симптоми ГРВІ - не ведіть її в садочок чи школу. Будьте уважними до здоров'я своїх дітей", - наголосив він.
Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.
На сьогодні в столиці вже 14 477 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 319.