Кличко каже, що пандемія вже обійшлася бюджету Києва в 1 мільярд

Від початку пандемії бюджет Києва недоотримав більш ніж 1 млрд гривень планових надходжень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Київського Форуму рівних прав і можливостей «Сила у рівності» заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми можемо говорити, що вже стримали першу хвилю пандемії. Зараз насувається друга хвиля. На жаль, коронавірус серйозно вразив економіку нашого міста і найбільше постраждали малий, середній бізнес, сервісні компанії, креативні індустрії, торгівля, туризм. Кияни також втратили велику частину доходів, місто також втратило велику частину податків", - сказав Кличко.

За словами Кличка, на початку цього року у Києві було зареєстровано 434 тисяч ФОПів - це об'єкти підприємницької діяльності. “Єдиний соціальний внесок до місцевого бюджету сплатили тоді 346 тисяч. Це майже на 100 тисяч менше. З початку пандемії 100 тисяч ФОПів Києва нічого не заробили і не сплатили до бюджету міста. Місто недоотримало більш ніж 1 млрд гривень планових надходжень", - заявив Кличко.

За його словами, втрата доходів метрополітену у період із 17 березня по 25 травня, коли метро не працювало, складає майже 621 млн грн.

"Хочу надати цифри: втрати метрополітену за період із 17 березня по 25 травня, коли метро не працювало, складають 621 млн гривень. У звичайних умовах підприємство мало отримати від перевезень в середньому 277 млн гривень доходів на місяць. На виплату заробітної плати метрополітен витрачає близько 200 млн грн щомісяця, а протягом березня-травня підприємство взагалі не отримало доходів від перевезення", - розповів Кличко.

Також Кличко повідомив, що сьогодні пасажиропотік в підземці значно зменшився.

"Якщо до карантину метро перевозило 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер до 1 млн пасажирів. Відповідно зменшилися і доходи підприємства.

Також Кличко закликав Київраду ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс".

Як повідомлялося, станом на 3 вересня в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 280.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.