Кличко: Таких жахливих цифр у нас ще не було

У Києві збільшується останніми днями кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в стаціонарах міста Києва знаходиться 486 пацієнтів, з них 22 дитини і 101 хворий у важкому стані,195 отримують кисневу терапію,14 пацієнтів під апаратами ШВЛ. Таких жахливих цифр у нас ніколи не було", - сказав Кличко.

За його словами, ще 60 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Крім цього, він повідомив, що за минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 108 пацієнтів з діагнозом пневмонія. Загалом запалення легень у столичних медзакладах лікують 893 пацієнти.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.

У Києві за добу виявлено 251 новий випадок коронавірусу.

Фото: kiev.klichko.org