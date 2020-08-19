Поліція перевірить, чому деякі міста не запроваджують "червоні" зони

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій занепокоєна рішеннями окремих територіальних комісій, які всупереч постанові уряду не запроваджують ті чи інші зони щодо небезпеки поширення коронавірусу.

З огляду на це поліція проведе відповідні перевірки. Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з ТЕБ та НС у середу в Києві.

"Була надана інформація щодо накладання адмінпротоколів та реалізації постанови КМУ про запровадження адаптивного карантину. Держкомісія висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних ТЕБ і НС, які не запроваджують ті чи інші зони, що визначені згідно з адаптивним каратином, зокрема "червону" зону в деяких містах", - сказав Немчінов.

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У цьому зв'язку, зазначив він, Держкомісія доручила Національній поліції та ДСНС провести відповідну аналітичну роботу і доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.

Так, до "червоної" зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти і райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.

До цього у "червоній" зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.