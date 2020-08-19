Спалах COVID-19 в інтернаті Слов’янська вдалося ліквідувати – міськрада

У психоневрологічному диспансері Слов’янська на Донеччині, де у червні стався спалах COVID-19, всі пацієнти та медики вже одужали після коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Слов’янській міськраді.

«На сьогодні спалах коронавірусної інфекції у психоневрологічному інтернаті припинено. Всі пацієнти та співробітники закладу одужали. Нові випадки захворювання відсутні. Комплекс протиепідемічних на профілактичних заходів проведений у повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у Слов’янську підтверджено 485 випадків коронавірусу, з яких 24 - у дітей. Більшість інфікованих – 451 - вже вилікувалася, серед них 21 дитина.

Зараз у лікарнях Костянтинівки та Бахмута лікуються 11 пацієнтів, ще 23 перебувають на самоізоляції та проходять лікування амбулаторно, під наглядом сімейних лікарів.

На самоізоляції в Слов’янську перебувають 214 містян, більшість з них (154) є особами, які контактували з тими, хто захвз хворимиорів.

За останній тиждень проведено 212 заборів біологічного матеріалу для обстеження методом ПЛР. При цьому показник обстежень у Слов’янську становить 191,4 на 100 тис. населення. Для порівняння, у середньому по області — 36,2 на 100 тис.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня у Слов'янську, у психоневрологічному інтернаті було виявлено коронавірусну інфекцію. В Донецькій ОДА тоді пояснили, що цей заклад - закрита установа, де спілкування мешканців та персоналу дуже щільне, тому один хворий миттєво розніс інфекцію.

Після першого випадку COVID-19 у співробітниці заклад був переведений на посилений карантин, усі 29 працівників залишалися в ньому цілодобово. Загалом у цьому інтернаті захворіли близько 300 осіб.

В Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за останню добу – 1616.

У Донецькій області від початку епідемії зареєстровано 1106 випадків коронавірусної хвороби, з них 14 летальних, 883 особи одужали.