Найкращих медиків Слов’янська нагородили із зарплати мера

У Слов’янську на Донеччині із заробітної плати міського голови нагородили найкращих – на думку містян – медичних працівників.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Слов’янської міської ради.

«Грошову винагороду від міського голови отримали переможці щорічного конкурсу «Найкращий медпрацівник року Слов’янська». Ці кошти мер Вадим Лях виділяє не з міського бюджету, а з власної заробітної платні», - розповіли в міськраді.

Через карантинні обмеження цього року проводилося тільки електронне голосування на сайті міськради, тож саме таким чином слов’янці вибирали найкращих лікаря, медсестру та молодшу медичну сестру (у кожній категорії – три призові місця).

«За перше місце трьом переможцям вручили в конвертах по 10 тисяч гривень», - уточнили в міськраді, додавши, що інші всі номінанти теж отримали «якусь грошову нагороду в конвертах», але суму не вказали.

Перемогу в номінації «Найкращий лікар» здобула завідуюча підстанції Станції швидкої медичної допомоги, відокремленого структурного підрозділу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олена Малюченко (набрала 40,2% голосів). Друге місце слов’янці віддали лікарю-педіатру обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Юлії Оджо (25,6%). На третю сходинку мешканці міста поставили завідуючу анестезіологічним відділенням міської клінічної лікарні Людмилу Бунчикову (18,5%).

У номінації «Найкраща медсестра» перемогла медсестра амбулаторії №7 Центру первинної медико-санітарної допомоги Слов’янська Юлія Святогорова (34,8% голосів). На другому місці опинилася медична сестра терапевтичного відділення №1 міської лікарні №1 Альона Беловоленко (30,6%). На третьому - медсестра амбулаторії №2 КНП СМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янськ» Наталія Гунько (15%).

Найкращою молодшою медичною сестрою стала працівниця гінекологічного відділення міської клінічної лікарні Юлія Ялова (47,7% голосів). На другому місці - санітар виїзної бригади Станції швидкої медичної допомоги, відокремленого структурного підрозділу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олексій Шевляков (32,4%). На третьому - молодша медсестра офтальмологічного відділення лікарні №1 Галина Савельєва (7,3%).

У міськраді повідомили, що за ініціативи міського голови була додана ще одна категорія, де обирався переможець у номінації «За старанність у період боротьби з COVID-19». Найкращим став Олександр Мартинюк - фельдшер пункту невідкладної допомоги Центру первинної медико-санітарної допомоги. Була також окрема заохочувальна нагорода - сертифікат на роботи зі встановлення 5 кондиціонерів, вона дісталася Обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом, де роблять ПЛР-тести на коронавірус.