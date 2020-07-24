Мер Слов'янська захворів на COVID-19

У голови міськради Слов'янська Вадима Ляха медики діагностували коронавірус.

Про це Лях сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав результати аналізів. На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію. На коронавірус захворів", - поінформував Лях.

Він зазначив, що відчуває себе добре, знаходиться під наглядом лікарів.

Нагадаємо: за інформацією Донецької обласної держадміністрації, за минулу добу виявлено чотири нові випадки коронавірусної інфекції: три у Краматорську та один у Бахмуті.

Всього в області зафіксовано 818 випадків COVID-19, 593 особи одужали, одинадцять померли.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG