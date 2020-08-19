В Україні завтра переглянуть рівні епідемічної небезпеки
Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент Укрінформу.
"Завтра, у четвер, у другій половині дня буде додатково переглянуто рівні епідемічної небезпеки на підставі кількості хворих за останні 14 днів. В попередній четвер, коли приймалося рішення про перше зонування, то таких регіонів у нас було 10. Зараз по статистиці, яку ми маємо на сьогодні, то кількість областей, у яких буде проведено розгляд і зонування територій по кольоровій гамі, вже буде 13. Але ми очікуємо завтрашнього дня, оскільки динаміка до зростання кількості хворих показує, що додатково долучитися до 13 областей можуть і інші області", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що додатково комісія ТЕБ та НС вирішила створити певні мобільні групи на національному рівні, які сьогодні поїдуть у трьох напрямках. За його словами, поїдуть для того, щоб подивитися, як органи місцевого самоврядування виконують карантинні обмеження, які встановлені на певних адміністративно-територіальних одиницях відповідно до рівня їх епідемічної небезпеки, який відображається у певних кольорах.
Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.
Так, до червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти й райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.
Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.
До цього у червоній зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.
В Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.