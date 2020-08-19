В Україні завтра переглянуть рівні епідемічної небезпеки

Комісія ТЕБ та НС 20 серпня додатково перегляне рівні епідемічної небезпеки у областях України.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент Укрінформу.

"Завтра, у четвер, у другій половині дня буде додатково переглянуто рівні епідемічної небезпеки на підставі кількості хворих за останні 14 днів. В попередній четвер, коли приймалося рішення про перше зонування, то таких регіонів у нас було 10. Зараз по статистиці, яку ми маємо на сьогодні, то кількість областей, у яких буде проведено розгляд і зонування територій по кольоровій гамі, вже буде 13. Але ми очікуємо завтрашнього дня, оскільки динаміка до зростання кількості хворих показує, що додатково долучитися до 13 областей можуть і інші області", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що додатково комісія ТЕБ та НС вирішила створити певні мобільні групи на національному рівні, які сьогодні поїдуть у трьох напрямках. За його словами, поїдуть для того, щоб подивитися, як органи місцевого самоврядування виконують карантинні обмеження, які встановлені на певних адміністративно-територіальних одиницях відповідно до рівня їх епідемічної небезпеки, який відображається у певних кольорах.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій змінила поділ країни на карантинні зони.

Так, до червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесли такі населені пункти й райони: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області.

Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів із 17 серпня.

До цього у червоній зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.