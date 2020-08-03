На Закарпатті дозволили роботу дитсадків

Закарпаття, яке віднесено до "жовтої" карантинної зони, дозволяє роботу дитсадків - працюватимуть лише ті заклади, де забезпечать дезинфекцію, температурний скринінг та засоби індивідуального захисту для співробітників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сьогодні заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров після засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.

"Закарпаття віднесено до "жовтої" зони через ситуацію з поширенням захворюваності на коронавірус. Таким чином, в області можуть працювати дитячі садки. Це рішення було затверджено на засіданні комісії ТЕБ та НС Закарпатської обласної ради", - повідомив Петров.

Разом із тим, голова ОДА наголосив, що відповідальність за дотримання режиму карантинних обмежень в дитсадках лежить на керівництві місцевих адміністрацій та дитячих садочків.

Як повідомлялося, раніше голова Закарпатської ОДА зазначав, що на Закарпатті дозволять роботу тих закладів дошкільної освіти, де керівництво забезпечить наявність дезінфекції, температурний скринінг дітей, а також засобів індивідуального захисту для працівників.