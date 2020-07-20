У Києві за добу - 77 випадків коронавірусу

У Києві за добу COVID-19 підтвердили у 77 осіб.

Про це у Telergam-каналі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще у 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 6961 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Так, захворіли 36 жінок віком від 18 до 82 років,

38 чоловіків віком від 18 до 76 років, 3 дівчинки віком 3, 7 та 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужала за минулу добу 21 людина. Загалом коронавірус подолали 2387 киян.

Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18, Деснянському — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки COVID-19, з них за добу – 651.