До послаблення карантину не готові шість областей

Станом на 11 липня шість регіонів України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як зазначають в МОЗ, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; середня кількість тестувань становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні у списку областей, неготових до послаблення карантину, була ще Харківська область.

Станом на 11 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.