Центри зайнятості поновлюють особистий прийом громадян

Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні офлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

"Це стосується всіх центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень небезпеки. Такі окремі території станом на 5 серпня мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області",- йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, у центрах обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів постановою № 641 від 22 липня 2020 року встановив 4 рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 - “зелений", “жовтий”, “помаранчевий” та “червоний”.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.