В Україні зареєстрували понад 500 тисяч безробітних

Станом на 6 серпня в Україні 502 тисячі осіб мають статус безробітного.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

"Під час дії карантину в онлайн режимі фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, протягом 12 березня – 31 липня 2020 року роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян, з них – 151 тис. безробітних", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Держслужбі, за період дії карантину (з 12 березня по 04 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч осіб.

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"Наразі відновлюється робота підприємств та організацій по всій країні. Як наслідок – зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій та поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних", - відмітили у відомстві.

Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., а у липні – 68 тисяч.