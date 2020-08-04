За період карантину статус безробітного отримали понад 395 тисяч українців

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зафіксували припинення зростання кількості зареєстрованих безробітних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Так, у квітні 2020 року статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їхня чисельність становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тис.

Загалом за період карантину, із 12 березня по 31 липня, статус безробітного отримали понад 395 тис. громадян. Від початку року працевлаштовано понад 370 тис. громадян, у тому числі за період карантину – 222 тис.

Зокрема, вдалось задіяти людей у сільському господарстві – 46% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості – 14% та у сфері торгівлі – 13%.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року уряд розпочав реалізацію плану зі створення умов для підвищення зайнятості населення, спрямовану на подолання безробіття, що виникло внаслідок пандемії. Йдеться про створення 500 тис. вакансій у десяти сферах.