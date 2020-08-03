Президент вимагає від уряду ефективної економічної підтримки українців

Президент Володимир Зеленський затребував від міністра економіки Ігоря Петрашка інформацію щодо заходів, спрямованих на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації.

Як передає Укрінформ, про це глава держави наголосив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба Президента.

У відповідь міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тис. громадян, працевлаштованих 180 тис. ФОП, які перебувають у вимушених тимчасових відпустках і через це втратили зарплату. Уряд також максимально спростив виплати з безробіття, що допомагає отримати їх 510 тис. українців. Окремо міністр наголосив на запуску програми кредитування "5-7-9%" та компенсації податкових ставок аграріям.

Президент у відповідь зауважив, що сумнівається в тому, що ці програми предметно допомагають великій кількості українців. "Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратив роботу, пішов у вимушену відпустку. В цілому люди сьогодні отримують значно менше. Держава повинна давати або можливості робити щось самому, або забезпечувати місцем роботи. Настав той момент життя, коли треба створювати величезну кількість робочих місць. І перезапуск державних підприємств, промисловості має відіграти в цьому стратегічну роль", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що нині уряд витрачає мільярди на підтримку бізнесу, зберіг сотні тисяч робочих місць і працевлаштував 240 тис. людей.

Президент також порушив питання забезпечення всіх умов для того, щоб українські науковці мали необхідне обладнання, лабораторії, фінансування тощо, щоб стратегічно наша держава мала можливості для створення ліків і вакцин у майбутньому в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, більше тисячі громадян України отримали соціальні виплати за час самоізоляції.