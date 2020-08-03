Українцям компенсують втрачений заробіток через самоізоляцію - Мінсоцполітики

Більш як тисяча громадян України отримали соціальні виплати за час самоізоляції.

Про це розповів перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дом", повідомляє Укрінформ

Він пояснив, яким чином відбуваються виплати, що були впроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції у всьому світі.

"Нові програми, якщо їх можна так назвати, або нові виплати, які проходять через Фонд соціального страхування, всі вони були пов'язані з COVID-19. Із захворюванням, яке зараз у нас відбувається... Люди змушені були йти на самоізоляцію. Самоізоляція, як ми всі знаємо, - це 14 днів. І вони повинні були проходити її. Були ініційовані та внесені зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". І ми передбачили, що виплати саме матеріального забезпечення в разі самоізоляції людина, кожна людина, яка працює, отримує в розмірі 50% середньої заробітної плати стабільно. І це є, і це відбувається", - повідомив заступник міністра соціальної політики.

Котик розповів, що для медиків, які зараз перебувають на передовій, рівень матеріального забезпечення за час самоізоляції підвищили на 100% від середньої заробітної плати. Він зазначив, що ця програма дала Фонду соціального страхування можливість уже в липні провести такі виплати більш як 1000 громадянам, у тому числі й лікарям.

"Близько 250 там було лікарів і медичних працівників, а також інші - це були звичайні громадяни. Станом на 20.07 до Фонду надійшло приблизно 6,5 тис. документів на отримання таких виплат", - прокоментував заступник міністра соцполітики ситуацію із соціальним забезпеченням у разі самоізоляції людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердила 73 158 випадків COVID-19, з них за добу - 990. Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти. За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 138, Івано-Франківській області - 119 і Києві - 102.