На Закарпатті дозволили працювати СПА-центрам та басейнам

На Закарпатті під час засідання регіональної комісії ТЕБ та НС прийняли рішення про дозвіл роботи басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні дні.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської ОДА.

“На Закарпатті відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської області. Головні рішення, які були прийняті — це дозвіл роботи басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні дні”, - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, в області залишається дійсною заборона на роботу дитсадків.

“Знаю про невдоволення закарпатців через заборону роботи дошкільних навчальних закладів. У самого 5 дітей і, повірте, я чудово розумію, який тягар ліг на плечі батьків. Усі наступні дні ми будемо консультуватися із відповідними службами щодо цього питання, однак станом на сьогодні епідеміологи категорично проти відкриття дитячих садків”, - наголосив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

На Закарпатті за минулу добу у 60 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, троє осіб померли. Станом на 22 липня з початку пандемії у 4578 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 623 медики та 248 діти.