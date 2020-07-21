Бердянськ посилює карантинні заходи - у санаторії спалах коронавірусу

У Бердянську в санаторії "Арктика" виявили коронавірус у шістьох відпочивальників.

Про це під час онлайн-засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області заявив в.о. директора Обласного лабораторного центру МОЗ Роман Терехов, повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

"В цілому область відповідає усім вимогам впровадження адаптивного карантину. Втім, з початку липня у Бердянську різко погіршилась ситуація. У санаторії «Арктика» захворіло шість відпочиваючих. До того, з 11 до 15 липня, захворіло дев’ять медиків", – доповів Терехов.

З метою запобігання поширенню захворювання Бердянському міському голові доручено запровадити додаткові обмежувальні заходи та спільно з ГУ Національної поліції у Запорізькій області та підрозділами Національної гвардії посилити контроль за виконанням на території міста постанови Кабінету міністрів № 392 «Про встановлення карантину».

Члени комісії доручили провести плановий скринінг на СОVID-19 медичних працівників закладів охорони здоров’я міста і оздоровчих закладів, з лікуванням або роботою в яких пов’язані зареєстровані випадки захворювання; обстежити усіх пацієнтів і медичних працівників санаторію «Арктика» методом ПЛР; медичних працівників оздоровчих закладів (за винятком санаторію Арктика») обстежити на коронавірус методом ІФА.

За результатами проведеного обстеження, у разі необхідності, вжити заходів щодо припинення прийому відпочиваючих до зазначеного санаторію на 14 діб з моменту ізоляції останнього хворого для проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, всього в Запорізькій області зафіксовано 682 випадки захворювання на Covid-19.

В Україні станом на 21 липня підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 673 нових випадки.