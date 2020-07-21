Найбільше заражених коронавірусом за добу на Львівщині - 114

За добу найбільше захворілих на COVID-19 зареєстровано у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та м. Київ.

Про це на брифінгу 21 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За останню добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівські області - 114, Закарпатській — 78, Івано-Франківській — 75, Одеській — 65 та м. Київ — 73”, - сказав Степанов.

Також за добу було підтверджено COVID-19 у 50 дітей та 35 медичних працівників. Загалом за весь час пандемії COVID-19 було підтверджено у 4 254 дітей та 8 020 медпрацівників.

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Також Степанов поінформував, що за добу було зроблено 24 644 дослідження на COVID-19, з них 10 529 досліджень методом ПЛР та 14 115 методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджено COVID-19 у 60 166 людей, за добу зафіксовано 673 нових випадки.