В окупованому Криму нарахували 1288 випадків коронавірусу

В окупованому Криму і Севастополі за останню добу коронавірусну інфекцію підтверджено у 27 осіб.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Нову коронавірусну інфекцію підтверджено в 14 осіб у Криму за минулу добу", - повідомляє КПГ із посиланням на окупаційну владу Криму.

Усього в Криму з початку пандемії виявлено 983 підтверджених випадки.

У Севастополі, за даними "влади" міста, за добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Загалом на півострові з початку пандемії зареєстрували 1288 випадків захворювання, 38 осіб померли.

За даними Центру громадського здоров'я, в Україні всього 59 493 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1498 - летальних, 31 439 пацієнтів одужали.