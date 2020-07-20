В окупованому Криму нарахували 1288 випадків коронавірусу
Укрінформ
В окупованому Криму і Севастополі за останню добу коронавірусну інфекцію підтверджено у 27 осіб.
Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.
"Нову коронавірусну інфекцію підтверджено в 14 осіб у Криму за минулу добу", - повідомляє КПГ із посиланням на окупаційну владу Криму.
Усього в Криму з початку пандемії виявлено 983 підтверджених випадки.
У Севастополі, за даними "влади" міста, за добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом на півострові з початку пандемії зареєстрували 1288 випадків захворювання, 38 осіб померли.
За даними Центру громадського здоров'я, в Україні всього 59 493 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1498 - летальних, 31 439 пацієнтів одужали.