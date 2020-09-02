На Буковині відкривають шістнадцяту лікарню для хворих на COVID-19

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"У Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус. Із 2 вересня недужих на COVID-19 та осіб із підозрою на нього прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня", - йдеться у повідомленні.

Для потреб цих пацієнтів перепрофілювали терапевтичне та хірургічне відділення районної лікарні.

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В обласній адміністрації зазначили, що для хворих на COVID-19 у Герцаївській районній лікарні розгорнули 54 стаціонарних ліжка та 3 реанімаційних.

"Раніше хворих на коронавірус із Герцаївського району доправляли до Глибоцької або ж до обласної лікарні у Чернівцях. Однак, враховуючи завантаженість цих стаціонарів, ухвалили рішення відкрити додаткову госпітальну базу", - додали в ОДА.

Крім того, 1 вересня приймати пацієнтів із COVID-19 розпочала також Вижницька центральна районна лікарня.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

У Чернівецькій області всього зафіксували 10 487 випадків інфікування COVID-19. Із них 6327 пацієнтів одужали, 288 людей померли.