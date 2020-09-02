На Буковині 116 хворих перебувають на кисневій дотації

У лікарнях Чернівецької області 116 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 чи підозрою на нього перебувають на кисневій дотації.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"116 пацієнтів у медичних закладах Чернівецької області перебувають на кисневій дотації. 45 із них лікуються у реанімації, вони мають важкі пневмонії. 71 недужий – в інших відділеннях, стан їхній середньої важкості, однак вони усе одно потребують кисневої терапії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на апаратах штучної вентиляції легень перебувають четверо людей.

У Чернівецькій обласній адміністрації зазначили, що за минулу добу до лікарень Буковини госпіталізували 71 пацієнта.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 088 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

У Чернівецькій області всього зафіксували 10 420 випадків інфікування COVID-19. З них 6273 пацієнти одужали, 286 людей померли.