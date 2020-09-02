На Львівщині одужали майже 80% медиків, інфікованих COVID-19

У Львівській області - 1745 випадків інфікування коронавірусом серед лікарів та медичного персоналу, проте значна частина інфікованих медиків - 1359 - вже одужала та приступила до роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

"Серед медиків, які захворіли на COVID-19, вже 78% одужали. Це приємна новина, адже медичні працівники повертаються до виконання своїх професійних обов’язків та продовжують рятувати життя пацієнтів. Сподіваюся, що така тенденція на одужання продовжуватиметься й надалі", - зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Станом на 31 серпня в області одужали 1359 медиків із 1745-ти хворих на COVID-19. Серед них: лікарі – 591, середній медичний персонал – 668, молодший медичний персонал – 306, інший персонал – 180.

За весь період пандемії найбільша кількість випадків хворих на COVID-19 серед медиків була у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. Це 185 медичних працівників. Так, до прикладу, у Львівській обласній клінічній лікарні захворіло 125 медиків, 108 медиків у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у Львівському обласному госпіталі інвалідів воєн та репресованих – 51.

Як повідомляв Укрінформ, з початку пандемії Фондом соціального страхування України отримано 8 784 повідомлення про клінічно підтверджені випадки гострого професійного захворювання медичних і інших працівників внаслідок зараження коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість повідомлень зареєстрована у Львівській області – 1 518 випадків, що складає 17,3% від усіх повідомлень про випадки захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов’язків.

На Львівщині підтверджено 14703 випадки інфікування коронавірусом, з них 402 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1486 ПЛР-тестів. Відтак, 193 — позитивні.

В Україні станом на ранок 1 вересня зареєстровано 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

Найбільше нових випадків виявлено у Харківській області (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180), місті Києві (176) та Івано-Франківській області (169).

Фото Андрія Скакодуба