COVID-19: як діє імунітет, як мутує вірус і скільки дертимуть за вакцинацію?

З них виникають похідні питання. Чи можна розраховувати на «колективний імунітет»? І як часто треба буде вакцинуватися?

Станом на перший день осені у світі зафіксовано 25,6 мільйонів випадків коронавірусу, в Україні – 123 тисячі. Такі цифри вже ні в кого не викликають подиву чи панічних настроїв, хоч і невпинно ростуть далі. По правді кажучи, всі ми дуже б хотіли почути відповідь на питання: «Коли це все закінчиться?» Але схоже, її ми отримаємо не скоро. Але відповіді на інші важливі питання про COVID-19 стають усе зрозумілішими, хоч іще не остаточними.

Повторні випадки зараження таки можливі, але симптомів у інфікованих наразі немає. То може, це завдяки імунітету?

Чи не основне з них – наскільки слід остерігатися повторного інфікування COVID-19? Ще на початку травня у Всесвітній організації охорони здоров’я таку імовірність відкидали, пояснюючи, що повторні позитивні результати тестів на COVID-19 у людей, які ним перехворіли, викликані залишками вірусу, що відклався в легенях. Щоправда там зауважували, що імунітет до коронавірусної інфекції ще недостатньо вивчений, щоб стверджувати про відсутність ризику повторного зараження.

Тепер же повідомлень про повторне інфікування з’являється дедалі більше – причому з різних країн. В Гонконзі повідомили про перший підтверджений випадок повторного інфікування 33-річного чоловіка – через 4,5 місяці з моменту першого зараження. Дослідники з Гонконзького університету встановили, що цей випадок є істинним повторним зараженням, а не позитивним результатом через затяжну першу інфекцію і опублікували ці дані в медичному журналі Clinical Infectious Diseases, пише NBC News.

Першого разу у чоловіка були легкі симптоми хвороби, а другого симптомів не було взагалі. «Імунна відповідь не дозволила хворобі ускладнитися», – вважає Акіко Івасакі, імунологиня з Єльского університету. За її словами, це свого роду хрестоматійний приклад того, як має працювати імунітет.

Федір Лапій

Коменуючи згаданий випадок «Українській правді», імунолог Федір Лапій теж зауважує, що ключова теза в цьому випадку "відсутність симптомів", тобто, можливо, імунітет працює на те, щоб не було негативної реакції організму при повторному інфікуванні. Проте додає, що поки що йдеться про поодинокі випадки реінфікування, а загалом реакцію нашого імунітету на COVID-19 ще треба досліджувати. «Наприклад, дані щодо атипової пневмонії, збудником якої є інший різновид коронавірусу, вказують, що імунітет від цієї хвороби може триматися роками», – говорить Федір Лапій. Не треба й забувати про те, що після хвороби клітини імунітету можуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист, про що Укрінформ писав раніше.

Майже одразу після випадку реінфікування в Гонконзі стало відомо і про повторне зараження двох пацієнтів у Європі – з Бельгії та Нідерландів, пише «Громадське» з посиланням на Reuters. За словами бельгійського вірусолога Марка Ван Ранста, пацієнтка з Бельгії вперше заразилася COVID-19 у березні, а потім знову іншим штамом коронавірусу в червні. Він розповів, що в жінки, якій понад 50 років, виробилася дуже мала кількість антитіл після першого зараження, хоча вони, ймовірно, послабили повторне захворювання. Він каже, що наразі такі ситуації є винятковими, хоча припускає, що надалі випадків реінфікування буде виявлено значно більше.

Тож три ключові питання залишаються відкритими:

Наскільки тривалим і надійним є імунітет від COVID-19? В тому числі – отриманий в результаті вакцинації. Чи є ще сенс говорити про «колективним імунітет», якого ми всі чекаємо ледве не з перших тижнів пандемії? Наскільки ми достатньо вивчили механізм дії імунітету від COVID-19? Адже є, як мінімум, два його різновиди. І випадки повторного інфікування не свідчать про те, що імунітет людини зовсім не спрацював.

Вірус мутує, але слід не боятися, а готуватися до вакцинації

Хороша новина у тому, що уже можна сказати: мутації коронавірусу змінюють його. SARS-CoV-2 мутував і став більш заразним, але водночас летальність від спричиненої ним коронавірусної хвороби серйозно знизилася, пише Reuters, посилаючись на слова старшого консультанта Національного університету Сингапуру та новообраного президента Міжнародного товариства з інфекційних хвороб Пола Тамб'я. Він каже, що поширення коронавірусу, який зазнав мутації D614G, збіглося зі зниженням рівня смертності. Учений пояснив, що така особливість притаманна більшості вірусам. «Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки він залежить від господаря як джерела живлення та місця проживання», – сказав він.

Стастика щоденних захворювань (ліва діаграма) та смертності (права діаграма) за час епідемії

За словами Марка Ван Ранста, новий коронавірус показав себе більш стабільним, ніж вірус грипу, але він усе одно мутує. «Віруси мутують, а це означає, що потенційні вакцини не діятимуть вічно, десять років чи, можливо, навіть і не п’ять. Так само як і проти вірусу грипу, їх потрібно буде модифікувати досить регулярно», – сказав він. Вірусолог каже, що для фахівців, які створюють вакцину, це не є сюрпризом. «Було б чудово, якби вірус був більш стабільним, ніж він є, але природу не пересилиш», – «відкриває Америку» експерт. Адже зазначимо, що такий поворот – теж прогнозувався навесні. Власне, вже стало нормою, що від вірусу грипу потрібно вакцинуватися щороку. Тепер, можливо, нам доведеться звикати і до регулярної вакцинації від COVID-19.

А скільки це буде коштувати?

Наразі орієнтовна вартість вакцин різних виробників, які перебувають на третій, завершальній стадії клінічних випробувань (проводиться на тисячах добровольців), суттєво коливається – від 3 до 30 доларів за дозу. Найдорожча – від американської компанія Moderna, яка хоче встановити ціну за курс вакцини проти COVID-19 на рівні $50-60 (курс передбачає використання двох вакцин, одна доза – $25-30). Це на $11 дорожче, ніж у компаній Pfizer і BioNTech, які вже уклали угоду з урядом США щодо продажу до 600 млн доз вакцин вартістю $19,5 доза. Найдешевшою може бути вакцина виробництва британської компанії AstraZeneca, яка підписала попередні угоди щодо поставок з Нідерландами, Німеччиною, Францією та Італією за ціною $3-4 за дозу.

За словами головного державного санлікаря країни Віктора Ляшка, якщо випробування виявляться успішними, то, за оптимістичним сценарієм, серійне виробництво може розпочатися в березні 2021 року. Україна ж наразі отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, і може розраховувати на отримання близько 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 для груп ризику. Вакцинація груп ризику, а саме медичних працівників, силовиків та людей похилого віку, за словами головного санлікаря, має проводитися за державний кошт. Це, звісно, правильна ініціатива, а от всім іншим, як бачимо, доведеться бути готовими викласти з власної кишені невідомо скільки. Прогнози, що це буде сума близько 1000 гривень звучить не вельми переконливо. Особливо, якщо згадати, що за звичайний ПЛР тест деякі приватні клініки в Україні деруть по 100 доларів і вище.

Юлія Горбань, Київ