COVID-19: як діє імунітет, як мутує вірус і скільки дертимуть за вакцинацію?
Станом на перший день осені у світі зафіксовано 25,6 мільйонів випадків коронавірусу, в Україні – 123 тисячі. Такі цифри вже ні в кого не викликають подиву чи панічних настроїв, хоч і невпинно ростуть далі. По правді кажучи, всі ми дуже б хотіли почути відповідь на питання: «Коли це все закінчиться?» Але схоже, її ми отримаємо не скоро. Але відповіді на інші важливі питання про COVID-19 стають усе зрозумілішими, хоч іще не остаточними.
Повторні випадки зараження таки можливі, але симптомів у інфікованих наразі немає. То може, це завдяки імунітету?
Чи не основне з них – наскільки слід остерігатися повторного інфікування COVID-19? Ще на початку травня у Всесвітній організації охорони здоров’я таку імовірність відкидали, пояснюючи, що повторні позитивні результати тестів на COVID-19 у людей, які ним перехворіли, викликані залишками вірусу, що відклався в легенях. Щоправда там зауважували, що імунітет до коронавірусної інфекції ще недостатньо вивчений, щоб стверджувати про відсутність ризику повторного зараження.
Тепер же повідомлень про повторне інфікування з’являється дедалі більше – причому з різних країн. В Гонконзі повідомили про перший підтверджений випадок повторного інфікування 33-річного чоловіка – через 4,5 місяці з моменту першого зараження. Дослідники з Гонконзького університету встановили, що цей випадок є істинним повторним зараженням, а не позитивним результатом через затяжну першу інфекцію і опублікували ці дані в медичному журналі Clinical Infectious Diseases, пише NBC News.
Першого разу у чоловіка були легкі симптоми хвороби, а другого симптомів не було взагалі. «Імунна відповідь не дозволила хворобі ускладнитися», – вважає Акіко Івасакі, імунологиня з Єльского університету. За її словами, це свого роду хрестоматійний приклад того, як має працювати імунітет.
Коменуючи згаданий випадок «Українській правді», імунолог Федір Лапій теж зауважує, що ключова теза в цьому випадку "відсутність симптомів", тобто, можливо, імунітет працює на те, щоб не було негативної реакції організму при повторному інфікуванні. Проте додає, що поки що йдеться про поодинокі випадки реінфікування, а загалом реакцію нашого імунітету на COVID-19 ще треба досліджувати. «Наприклад, дані щодо атипової пневмонії, збудником якої є інший різновид коронавірусу, вказують, що імунітет від цієї хвороби може триматися роками», – говорить Федір Лапій. Не треба й забувати про те, що після хвороби клітини імунітету можуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист, про що Укрінформ писав раніше.
Майже одразу після випадку реінфікування в Гонконзі стало відомо і про повторне зараження двох пацієнтів у Європі – з Бельгії та Нідерландів, пише «Громадське» з посиланням на Reuters. За словами бельгійського вірусолога Марка Ван Ранста, пацієнтка з Бельгії вперше заразилася COVID-19 у березні, а потім знову іншим штамом коронавірусу в червні. Він розповів, що в жінки, якій понад 50 років, виробилася дуже мала кількість антитіл після першого зараження, хоча вони, ймовірно, послабили повторне захворювання. Він каже, що наразі такі ситуації є винятковими, хоча припускає, що надалі випадків реінфікування буде виявлено значно більше.
Тож три ключові питання залишаються відкритими:
- Наскільки тривалим і надійним є імунітет від COVID-19? В тому числі – отриманий в результаті вакцинації.
- Чи є ще сенс говорити про «колективним імунітет», якого ми всі чекаємо ледве не з перших тижнів пандемії?
- Наскільки ми достатньо вивчили механізм дії імунітету від COVID-19? Адже є, як мінімум, два його різновиди. І випадки повторного інфікування не свідчать про те, що імунітет людини зовсім не спрацював.
Вірус мутує, але слід не боятися, а готуватися до вакцинації
Хороша новина у тому, що уже можна сказати: мутації коронавірусу змінюють його. SARS-CoV-2 мутував і став більш заразним, але водночас летальність від спричиненої ним коронавірусної хвороби серйозно знизилася, пише Reuters, посилаючись на слова старшого консультанта Національного університету Сингапуру та новообраного президента Міжнародного товариства з інфекційних хвороб Пола Тамб'я. Він каже, що поширення коронавірусу, який зазнав мутації D614G, збіглося зі зниженням рівня смертності. Учений пояснив, що така особливість притаманна більшості вірусам. «Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки він залежить від господаря як джерела живлення та місця проживання», – сказав він.
За словами Марка Ван Ранста, новий коронавірус показав себе більш стабільним, ніж вірус грипу, але він усе одно мутує. «Віруси мутують, а це означає, що потенційні вакцини не діятимуть вічно, десять років чи, можливо, навіть і не п’ять. Так само як і проти вірусу грипу, їх потрібно буде модифікувати досить регулярно», – сказав він. Вірусолог каже, що для фахівців, які створюють вакцину, це не є сюрпризом. «Було б чудово, якби вірус був більш стабільним, ніж він є, але природу не пересилиш», – «відкриває Америку» експерт. Адже зазначимо, що такий поворот – теж прогнозувався навесні. Власне, вже стало нормою, що від вірусу грипу потрібно вакцинуватися щороку. Тепер, можливо, нам доведеться звикати і до регулярної вакцинації від COVID-19.
А скільки це буде коштувати?
Наразі орієнтовна вартість вакцин різних виробників, які перебувають на третій, завершальній стадії клінічних випробувань (проводиться на тисячах добровольців), суттєво коливається – від 3 до 30 доларів за дозу. Найдорожча – від американської компанія Moderna, яка хоче встановити ціну за курс вакцини проти COVID-19 на рівні $50-60 (курс передбачає використання двох вакцин, одна доза – $25-30). Це на $11 дорожче, ніж у компаній Pfizer і BioNTech, які вже уклали угоду з урядом США щодо продажу до 600 млн доз вакцин вартістю $19,5 доза. Найдешевшою може бути вакцина виробництва британської компанії AstraZeneca, яка підписала попередні угоди щодо поставок з Нідерландами, Німеччиною, Францією та Італією за ціною $3-4 за дозу.
За словами головного державного санлікаря країни Віктора Ляшка, якщо випробування виявляться успішними, то, за оптимістичним сценарієм, серійне виробництво може розпочатися в березні 2021 року. Україна ж наразі отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, і може розраховувати на отримання близько 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 для груп ризику. Вакцинація груп ризику, а саме медичних працівників, силовиків та людей похилого віку, за словами головного санлікаря, має проводитися за державний кошт. Це, звісно, правильна ініціатива, а от всім іншим, як бачимо, доведеться бути готовими викласти з власної кишені невідомо скільки. Прогнози, що це буде сума близько 1000 гривень звучить не вельми переконливо. Особливо, якщо згадати, що за звичайний ПЛР тест деякі приватні клініки в Україні деруть по 100 доларів і вище.
Юлія Горбань, Київ