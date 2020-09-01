Спалахи коронавірусу виявили на двох підприємствах Бердичева - ЗМІ

У місті Бердичів Житомирської області виявили спалахи коронавірусу на швейній фабриці та водоканалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Міський голова (на засіданні виконавчого комітету міськради – ред.) запитав про ситуацію із Бердичівською швейною фабрикою, де було виявлено випадки захворювання. Прозвучала відповідь, що станом на вчорашній день (31 серпня – ред.) було відомо про 7 хворих. Але у залі прозвучала цифра, що наразі таких налічується вже 10. Другий поверх підприємства закритий і працівники знаходяться в самоізоляції та здають ПРЛ-тести», - йдеться у повідомленні.

Крім того, два випадки захворювання виявили на комунальному підприємстві «Бердичівводоканал».

Натомість троє працівників дитячого садочка №22, який закривали на карантин, ще продовжують лікування. Персонал закладу повернувся на роботу, а з 10 вересня там почнуть приймати дітей.

Зазначається, що у Бердичеві лабораторно підтверджено 216 випадків COVID-19.

Загалом на Житомирщині підтвердили 3 382 випадки COVID-19, 1 902 людини одужали, 68 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 вересня в Україні зареєстровано 123 303 випадки заражень коронавірусом, з яких 2 088 за минулу добу. Від початку пандемії одужали 57 802 людей, 2 605 – померли.

Фото: rio-berdychiv.info