На Запоріжжі - спалах коронавірусу в селищній раді

В Веселівській селищній раді, що у Запорізькій області, виявили спалах коронавірусу.

Про це йдеться у розпорядженні голови Веселівської селищної ради, передає кореспондент Укрінформу.

“Доручити на період становлення карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, працівникам апарату виконавчого комітету Веселівської селищної ради з 1 вересня по 14 вересня виконувати роботу в дистанційному режимі вдома”, - йдеться у документі від 31 серпня.

За інформацією лабораторного центру МОЗ, 30 серпня у Веселівському районі зареєстрована групова захворюваність на коронавірусну інфекцію (7 осіб). Перший випадок виявлений 28 серпня у працівника Веселівської селищної ради. При обстеженні контактних (26 осіб) за місцем роботи та проживання виявлено 6 хворих, а також додатково 34 контактні особи.

“Всі лабораторно обстежені методом ПЛР, дослідження в роботі. Проведені всі необхідні протиепідемічні заходи, в т.ч. заключна дезінфекція за місцем роботи та проживання виявлених хворих”, - зазначили в лабцентрі.

Всього станом на ранок 1 вересня в області зареєстровано 1627 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 136 – серед дітей та 187 – серед медичних працівників.

В Україні загалом за останню добу виявлено 2 088 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.