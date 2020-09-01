На Буковині – спалах коронавірусу у вчителів сільської школи

У Чернівецькій області через захворювання на COVID-19 вчителів Кам'янської загальноосвітньої школи навчальний процес тут проходитиме дистанційно.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Сторожинецької районної держадміністрації Дмитро Балінов, передає Укрінформ.

"Одна зі шкіл району розпочне свою роботу у дистанційному режимі - Кам'янська ЗОШ - через масове захворювання вчителів на COVID-19. Решта будуть працювати згідно з рекомендаціями Міносвіти" - написав голова району.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 088 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.

У Чернівецькій області всього зафіксували 10 420 випадків інфікування COVID-19. З них 6273 пацієнти одужали, 283 людей померли.