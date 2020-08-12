МОЗ по-новому розподілятиме карантинні зони
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Ми проаналізували всі показники, які є, вирішили зробити ще зручніше і зрозуміліше для всіх, у який спосіб і за якими критеріями ми визначаємо віднесення до того чи іншого рівня небезпеки: зеленого, жовтого, помаранчевого чи червоного”, - сказав він.
Зокрема, за словами міністра, буде об'єднано в один показник динаміку захворюваності та кількість захворілих на 100 тис. населення.
“Ми вирішили це об'єднати в один показник і рахувати, виходячи з кількості захворілих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Це більш зрозумілий показник для всіх без винятку громадян”, - вважає Степанов.
Він додав, що також чіткіше буде визначено показник заповненості лікарняних ліжок, будуть введені відповідні коефіцієнти щодо рівня захворюваності в різних адміністративно-територіальних одиницях.
“Ситуація відрізняється на Сході і Заході. Тому ми врахували маленькі райони, ввели відповідні коефіцієнти, з іншого боку - врахували обласні центри з огляду на те, що вони мають велику міграцію”, - сказав глава МОЗ.
За його словами, відповідні зміни будуть винесені на розгляд Кабінету Міністрів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 1433.