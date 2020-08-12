МОЗ по-новому розподілятиме карантинні зони

Міністерство охорони здоров’я розробив зміни щодо визначення критеріїв розподілу регіонів на карантинні зони.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми проаналізували всі показники, які є, вирішили зробити ще зручніше і зрозуміліше для всіх, у який спосіб і за якими критеріями ми визначаємо віднесення до того чи іншого рівня небезпеки: зеленого, жовтого, помаранчевого чи червоного”, - сказав він.

Зокрема, за словами міністра, буде об'єднано в один показник динаміку захворюваності та кількість захворілих на 100 тис. населення.

“Ми вирішили це об'єднати в один показник і рахувати, виходячи з кількості захворілих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Це більш зрозумілий показник для всіх без винятку громадян”, - вважає Степанов.

Він додав, що також чіткіше буде визначено показник заповненості лікарняних ліжок, будуть введені відповідні коефіцієнти щодо рівня захворюваності в різних адміністративно-територіальних одиницях.

“Ситуація відрізняється на Сході і Заході. Тому ми врахували маленькі райони, ввели відповідні коефіцієнти, з іншого боку - врахували обласні центри з огляду на те, що вони мають велику міграцію”, - сказав глава МОЗ.

За його словами, відповідні зміни будуть винесені на розгляд Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 1433.