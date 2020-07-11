У Харкові роботу розважальних закладів обмежили до 23 години

Роботу розважальних закладів у Харкові обмежено до 23:00 через погіршення епідемічної ситуації.

Таке рішення прийнято на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника міського голови Ігоря Терехова.

"Протягом тижня в Харкові на коронавірус захворіла 271 особа, що становить 87,4% від загальної кількості зафіксованих випадків у регіоні. У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в місті заборонено роботу розважальних закладів після 23:00", - наголосив Терехов.

За його словами, відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок.

"Крім того, обов'язково в установах має проводитися дезінфекція", - підкреслив заступник міського голови.

Водночас він наголосив, що залишаються в силі всі карантинні обмеження, запроваджені раніше.

У Харківській ОДА повідомили, що за минулу добу в області підтверджено 43 випадки зараження коронавірусом, з них 37 у Харкові, по два - у Харківському та Дергачівському районах, по одному - в Куп'янському і Чугуївському районах.

У реанімації перебуває дев'ятеро людей, із них чотирьох підключено до апаратів ШВЛ, п'ятеро - на кисневій підтримці.

Загалом у Харківській області від початку пандемії лабораторно підтверджено 2621 випадок коронавірусу, зокрема 103 особи померли, одужало 1 358 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 800 за добу.