У Києві - 168 нових випадків COVID-19, троє хворих померли

У Києві - 168 нових випадків COVID-19, троє хворих померли

Укрінформ
За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус збільшилась на 168 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу у Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Троє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 272 киян", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 17 429.

"Таке зменшення кількості виявлених випадків медики пояснюють тим, що у вихідні дні працюють не всі лабораторії, де досліджують тести", - зауважив Кличко.

Читайте також: В Україні - 2 462 нових випадки коронавірусу

За його словами, серед тих, хто захворіли: 90 жінок віком від 22 до 90 років і сім дівчаток від одного до 17 років, а також 63 чоловіки віком від 20 до 78 рокiв і восьмеро хлопчиків від одного до 14 років.

Захворіли також 7 медиків.

Одужали за минулу добу 45 людей. Всього коронавірус подолали 5 326 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 48, Оболонському - 20, Солом'янському районі - 16", - зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 вересня за добу підтверджено 2 462 нових випадки захворювання на COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-