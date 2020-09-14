В Україні - 2 462 нових випадки коронавірусу
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Укрінформ
В Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.
Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 33 особи, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 211 летальних випадків.
Водночас одужало за добу 650 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 69 543 особи.
Найбільше хворих за добу виявлено у Тернопільській (352) Харківській (269), Одеській (205) областях та м Києві (168).
Як повідомлялося, в Україні 12 вересня виявили 2476 нових випадків зараження коронавірусом.
Фото: Андрій Скакодуб