В Україні - 2 462 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 33 особи, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 211 летальних випадків.

Водночас одужало за добу 650 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 69 543 особи.

Найбільше хворих за добу виявлено у Тернопільській (352) Харківській (269), Одеській (205) областях та м Києві (168).

Як повідомлялося, в Україні 12 вересня виявили 2476 нових випадків зараження коронавірусом.

Фото: Андрій Скакодуб