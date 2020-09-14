У світі більш як 29 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тис. летальних.

Як передає Укрінформ, про це говорять дані Worldometer.

Число ж людей, які вже одужали від цієї хвороби становить наразі понад 21 мільйона.

У першу четвірка за кількістю заражень входять США (6 708 458), Індія (4 846 427), Бразилія (4 330 455) та РФ (1 062 811).

Станом на 13 вересня число випадків COVID-19 в України з початку пандемії складає 154 335, із них летальних – 3187.