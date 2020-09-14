Канада перевірила на коронавірус 16% своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 6 154 468 осіб, що становить понад 16% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

За даними Статистичного бюро країни, її населення у другому кварталі 2020 року становило 37 971 020 осіб. З усіх проведених тестів лише 136 659 виявилися позитивними. З них майже 65 тисяч — у провінції Квебек. Станом на вечір неділі недуга забрала 9171 життя.

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Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася й від початку пандемії понад 120 тисяч інфікованих вже видужали. Нині у країні залишається усього 7057 активних випадків COVID-19. Досі повноцінну економічну діяльність не відновлено, однак більшість карантинних обмежень уже скасували.

Наразі в закладах охорони здоров’я Канади вже немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Нагадаємо: в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 6,7 мільйона хворих й зареєстрували понад 198 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця вересня.