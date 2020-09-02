Канада виділить близько $100 мільйонів на розширення виробництва вакцин

Уряд Канади виділить понад 126 мільйонів канадських доларів (близько $100 мільйонів) на розширення внутрішніх потужностей із виробництва вакцин.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вкладаємо понад 126 мільйонів доларів у розширення біовиробничих потужностей Національної дослідної ради. Кошти збільшать спроможність цієї установи виробляти вакцини й зміцнять партнерство Ради із розробниками вакцини”, - сказав Трюдо.

Він зазначив, що очікує на запуск нових потужностей всередині наступного року.

“Упродовж наступних тижнів й місяців наш уряд продовжить вживати необхідні кроки, аби упевнитися, що Канада отримає вакцину від COVID-19 якомога швидше. Щойно ефективність вакцини буде підтверджено, нам потрібна буде спроможність виробляти та розповсюджувати її всередині країни”, - наголосив прем’єр.

У його офісі додали, що новозбудований корпус дозволить Національній дослідній раді Канади збільшити виробництво вакцин до понад двох мільйонів доз на місяць.

Станом на вечір понеділка на території Канади залишалося усього 5604 активні випадки інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 9126 життів.