ВООЗ допустила до клінічних випробувань казахстанську вакцину проти COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Inform.kz з посиланням на список ВООЗ, в який потрапило 33 вакцини з 19 країн світу.

По таблиці видно, що Казахстанська вакцина з деактивованим вірусом знаходиться у фазі 1/2 клінічного випробування.

У список вакцин, офіційно допущених до клінічних випробувань ВООЗ, також увійшли 33 вакцини, що розробляються компаніями або дослідницькими інститутами з таких країн як Велика Британія, Китай, Росія, США, Німеччина, Японія, Індія, Південна Корея, Бельгія, Швеція, Сінгапур, Італія, Австралія, Тайвань, Куба, Франція, Австрія, і Канада.

Як повідомлялося, з початку пандемії у світі підтверджено вже більш як 25 мільйонів випадків COVID-19.