У найбільшому місті Канади відклали початок навчального року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Шкільна рада району Торонто.
“З оглдяу на складнощі з набором персоналу та формуванням розкладу початок навчання - як особистого так і онлайн - для більшості шкіл скориговано”, - заявили у Шкільній раді.
Зазначається, що більшість учнів повернуться цього року до навчання 17 вересня, а в деяких спеціальних закладах - 15 вересня. Зазвичай навчальний рік у школах провінції Онтаріо, столицею якої є Торонто, розпочинається у другий тиждень вересня.
Шкільна рада району Торонто - найбільша у Канаді. У її підпорядкуванні перебуває 583 школи та 247 тисяч учнів.
Освіта у Канаді входить до сфери відповідальності провінційної влади, тож дати початку навчання різняться у різних регіонах. У зв’язку з епідемією COVID-19 в Онтаріо учні середньої та старшої школи чергуватимуть навчання у школі із віддаленими заняттями.
За останніми даними, на території провінції Онтаріо залишається 1567 активних випадків COVID-19.
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