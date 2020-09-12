У найбільшому місті Канади відклали початок навчального року

Через епідемію коронавірусу більшість школярів найбільшого канадського міста Торонто повернуться з канікул до навчання на тиждень пізніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Шкільна рада району Торонто.

“З оглдяу на складнощі з набором персоналу та формуванням розкладу початок навчання - як особистого так і онлайн - для більшості шкіл скориговано”, - заявили у Шкільній раді.

Зазначається, що більшість учнів повернуться цього року до навчання 17 вересня, а в деяких спеціальних закладах - 15 вересня. Зазвичай навчальний рік у школах провінції Онтаріо, столицею якої є Торонто, розпочинається у другий тиждень вересня.

Шкільна рада району Торонто - найбільша у Канаді. У її підпорядкуванні перебуває 583 школи та 247 тисяч учнів.

Освіта у Канаді входить до сфери відповідальності провінційної влади, тож дати початку навчання різняться у різних регіонах. У зв’язку з епідемією COVID-19 в Онтаріо учні середньої та старшої школи чергуватимуть навчання у школі із віддаленими заняттями.

За останніми даними, на території провінції Онтаріо залишається 1567 активних випадків COVID-19.

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