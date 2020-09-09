Канада перевірила на коронавірус 15% своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 5 841 880 осіб, що становить більше 15% від загального населення країни.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у другому кварталі 2020 року становило 37 971 020 осіб.

Із усіх проведених тестів 132 142 виявилися позитивними. З них понад 63 тисяч - у провінції Квебек. Станом на вечір понеділка недуга забрала 9146 життів.

Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася й від початку пандемії понад 116 тисяч інфікованих вже видужали. Нині у країні залишається усього 6537 активних випадків COVID-19. Досі повноцінну економічну діяльність не відновлено, однак більшість карантинних обмежень уже скасували.

Як повідомлялося, в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили майже 6,5 мільйонів хворих й зареєстрували понад 193 тисячі смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця вересня.

Станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 896 867 летальних.