Іспанія перейшла позначку в півмільйона заражень COVID-19

Іспанія стала першою країною Європи, де зареєстрували більше пів мільйона підтверджених заражень коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Так, станом на вівторок кількість підтверджених інфікувань у країні досягла 525 549 після того, як міністерство охорони здоров’я оприлюднило сукупні показники розвитку епідемії з п’ятниці по понеділок, 7 вересня.

За офіційними даними, за цей період в країні зареєстрували 26 560 нових хворих та 98 смертей.

Протягом останнього тижня в Іспанії щоденно реєстрували від 3 до понад 4 тис. нових заражень. Ці показники менші, ніж за період з 18 до 28 серпня. Тоді щодня реєстрували понад 7 тисяч заражень, а одного разу показник перевищив 9 тис.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла оголосив, що Іспанія має намір закупити 3 млн доз вакцини, яка розробляється при Університеті Оксфорда, якщо вона успішно пройде останній етап клінічних випробувань.

Навесні епідеміологічна ситуація в Іспанії деякий час була найгіршою в Європі.

Як передавав Укрінформ, станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксовано 27 млн 489 тис. випадків коронавірусу, включаючи 896 867 летальних.

Фото: Andrea Comas