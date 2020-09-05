В Іспанії - найбільший з кінця квітня спалах інфікування COVID-19

Добова кількість випадків інфікування коронавірусом в Іспанії зросла до максимального показника за останні чотири місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на МОЗ Іспанії.

Протягом останніх 24 годин у країні зареєстровано 4503 нових випадки коронавірусу проти 3607 виявлених у четвер.

Це найвищий показник добової захворюваності з 23 квітня, коли було підтверджено 4635 випадків.

Зазначається, що в Іспанії зафіксовано більше випадків COVID-19 на душу населення, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Захворюваність тут зростає від середини липня, коли було послаблено карантинні обмеження.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано понад 26,7 млн випадків COVID-19, у тому числі 877,9 тис. летальних, одужали майже 18,9 млн осіб.

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