В Італії за добу — жодного регіону, якого б не "зачепив" коронавірус
Укрінформ
Кількість нових випадків хвороби COVID-19 в Італії протягом останньої доби становить 1 370, що на 262 більше ніж було зафіксовано минулої доби.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.
У регіонах Ломбардія (271) та Кампанія (249) зафіксована найбільша кількість нових хворих. Протягом останніх 24 годин, жоден регіон Італії не зареєстрував нульову кількість заражень коронавірусом.
Як пише видання Corriere Della Sera, в Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 280 153 людини захворіли на вірус Sars-CoV-2. З них 35 563 пацієнти померли унаслідок хвороби.
Кількість виписаних та тих, хто одужав від хвороби. в Італії зросла до 210 801.
Як повідомлялося, станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 896 867 летальних.
Фото: Belga