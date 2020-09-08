В Італії за добу — жодного регіону, якого б не "зачепив" коронавірус

Кількість нових випадків хвороби COVID-19 в Італії протягом останньої доби становить 1 370, що на 262 більше ніж було зафіксовано минулої доби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

У регіонах Ломбардія (271) та Кампанія (249) зафіксована найбільша кількість нових хворих. Протягом останніх 24 годин, жоден регіон Італії не зареєстрував нульову кількість заражень коронавірусом.

Як пише видання Corriere Della Sera, в Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 280 153 людини захворіли на вірус Sars-CoV-2. З них 35 563 пацієнти померли унаслідок хвороби.

Кількість виписаних та тих, хто одужав від хвороби. в Італії зросла до 210 801.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 896 867 летальних.

Фото: Belga