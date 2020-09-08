На Тернопільщині "швидкі" годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів – голова ОДА

Через зростання кількості хворих на COVID-19 у Тернопільській області карети «швидкої допомоги» годинами чекають, аби пацієнтів прийняли на лікування.

Про це у Фейсбук написав голова облдержадміністрації Володимир Труш, який нині хворіє на COVID-19, передає Укрінформ.

«Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями злягають цілі родини. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах. 87 людей померли... Це реальна ситуація з коронавірусом в області», - пише Труш.

Він підкреслив: прикро, що органи місцевого самоврядування грають на емоціях людей і за таких умов провокують їх на пікети.

«І ніхто з керівників не зізнається, що за кілька годин після масового заходу його учасників забирають у лікарні з COVID-19. Що окремі школи не приймають дітей, бо їх там немає кому вчити», - додає керівник області.

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Як повідомляв Укрінформ, в Тернопільській області щодня реєструють близько 200 випадків COVID-19.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 3 вересня, до «червоної зони» віднесено міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони.

Водночас мерія Тернополя подала судовий позов до уряду через запровадження в обласному центрі «червоної» зони. На сьогодні у місті діє рішення сесії міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до «червоної зони». Згідно з цим рішенням у Тернополі працюють школи, дитячі садки, а громадський транспорт – у режимі спецрейсів.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 8 вересня на Тернопільщині з початку епідемії зафіксовано 7565 випадки коронавірусу, 86 – летальні, 3545 людей одужали.

В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.