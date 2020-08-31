МОЗ і Центрвиборчком розробляють алгоритм виборів в умовах епідемії

Міністерство охорони здоров'я разом з Центральною виборчою комісією розробляють алгоритм проведення місцевих виборів в умовах епідемії коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає Укрінформ.

«Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний - як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, котрі перебуватимуть на самоізоляції або на лікуванні вдома», - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.

За останню добу в Україні підтверджено 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії їх загальна кількість сягнула 121 215.