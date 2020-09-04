В Умані у п'яти прочан-хасидів виявили коронавірус

Про це кореспонденту Укрінформу розповів міський голова Умані Олександр Цебрій.

Він зазначив, що раніше поширена інформація про шістьох інфікованих виявилася неточною. За його словами, дані про хворих надали медики Уманської міської лікарні. ПЛР-тестування паломників провели в лабораторії приватної клініки.

Крім прибулих із-за кордону, в Умані з COVID-19 госпіталізовано 18 осіб, більшість із яких - іногородні, оскільки Уманська лікарня є опорною для міста і п'яти прилеглих районів.

На питання, чи не планується у зв'язку із виявленими випадками захворювання серед прочан встановити контрольні пункти довкола району паломництва, не очікуючи 10 вересня, Цебрій відповів, що наразі таке питання не розглядається. Але за потреби рішення будуть прийматися невідкладно.

"Якщо буде крайня необхідність, - навіть вночі ми зберемо депутатів і приймемо потрібне рішення", - запевнив мер.

Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська влада у співпраці з головним рабином України вирішила проводити ПЛР-тестування для всіх паломників, які прибувають у місто на святкування юдейського Нового року - Рош га-Шана.

3 вересня Уманська міська рада прийняла рішення, що з 10 вересня у місцях паломництва хасидів встановлять тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину.

За рішенням державної комісії з ТЕБ та НС на час святкувань в Умані обмежать час роботи закладів харчування і закриють навчальні заклади, розташовані в районі паломництва.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня. Передбачають, що кількість паломників складе не більше 5-10 тис.осіб.