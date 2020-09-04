МЗС розраховує на координацію з іншими країнами під час паломництва на Рош га-Шана - Єнін

Міністерство закордонних справ розраховує на розуміння, підтримку та координацію міжнародних партнерів і єврейських громад з українськими відомствами під час паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана в Умані.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін

Він поінформував, що провів сьогодні зустріч з послами та представниками посольств Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Бельгії, Угорщини, під час якої відзначив, що, попри складну світову епідемічну ситуацію, Україна дбає про забезпечення прав та свобод громадян, у тому числі релігійних.

Дипломат запевнив іноземних колег, що Україна робить усе можливе, щоб забезпечити повагу до релігійних почуттів та гідні умови перебування паломників, які наразі прибули до нашої країни для відзначення Рош га-Шана, а також максимальну безпеку всіх громадян в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.

"МЗС розраховує на розуміння та підтримку усіх наших міжнародних партнерів, громадяни та піддані, яких здійснюють паломництво, та на максимальну координацію і співпрацю з боку відповідних українських відомств і єврейських громад всього світу", - зазначив Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня посол Держави Ізраїль в Україні, рабин Джоель Ліон разом із дипломатами посольства здійснив візит до міста Умань для ознайомлення з підготовкою до Рош га-Шана.

Раніше повідомлялося, що через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош-га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.