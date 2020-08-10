Нарада на Банковій: при 2000 хворих на добу кількість смертей зросте до 40-50

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тисячі випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, під час наради наголосили, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Другу хвилю епідемії також очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

«Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у «червоній» зоні, а інші – в «зеленій», – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу – 1 008.

У порівнянні з епідеміологічною ситуацією у червні захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла у майже 2,5 раза.